Рада планирует создать Нацагентство по вопросам преодоления последствий вооруженной агрессии РФ, - "слуга народа" Верещук

Об этом она рассказала в комментарии Цензор.НЕТ.

"Мы хотим создать отдельное Национальное агентство (я также являюсь инициатором и субъектом законодательной инициативы законопроекта, который создает такое агентство), которое такие данные, в том числе, должно собирать для международной исковой деятельности по возмещению и компенсации Российской Федерацией", - сказала Верещук.

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По ее словам, Нацагентство должно собирать доказательства и отчеты по, в частности, обстрелам на Донбассе.

"Кто будет компенсировать родным и близким потерю кормильца? А значит, мы должны постоянно возлагать такую ответственность на РФ", - сказала нардеп.

По словам Верещук, законопроект был еще разработан Министерством экономического развития еще во время VIII созыва ВР.