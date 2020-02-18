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18.02.20 17:19

Рада планирует создать Нацагентство по вопросам преодоления последствий вооруженной агрессии РФ, - "слуга народа" Верещук

Народный депутат от "Слуги народа" Ирина Верещук заявила, что Верховная Рада планирует рассмотреть законопроект, который предусматривает создание Национального агентства Украины по вопросам преодоления последствий вооруженной агрессии Российской Федерации.

ирина,верещук

Об этом она рассказала в комментарии Цензор.НЕТ.

"Мы хотим создать отдельное Национальное агентство (я также являюсь инициатором и субъектом законодательной инициативы законопроекта, который создает такое агентство), которое такие данные, в том числе, должно собирать для международной исковой деятельности по возмещению и компенсации Российской Федерацией", - сказала Верещук.

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По ее словам, Нацагентство должно собирать доказательства и отчеты по, в частности, обстрелам на Донбассе.

"Кто будет компенсировать родным и близким потерю кормильца? А значит, мы должны постоянно возлагать такую ответственность на РФ", - сказала нардеп.

По словам Верещук, законопроект был еще разработан Министерством экономического развития еще во время VIII созыва ВР.

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