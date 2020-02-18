В Уголовном кодексе Украины не предусмотрено наказаний за преступления против человечности, - замгенпрокурора Мамедов

Об этом пишет в своей статье для ZN.UA заместитель генпрокурора Гюндуз Мамедов, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, положения УК о военных преступлениях не отвечают в полной мере современному международному гуманитарному и уголовному праву.

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Так, статья 438 Уголовного кодекса о нарушении законов и обычаев войны настолько обобщенная, что должным образом установить уровень ответственности за конкретный вид преступления очень сложно. По указанной статье в Украине открыли 138 уголовных производств, 42 человека получили подозрения, девять дел направили в суд. Однако приговор вынесли всего один.

Замгенпрокурора считает, что необходима четкая и понятная формулировка соответствующей статьи УК Украины, которую бы все стороны процесса могли трактовать одинаково. Украине необходим более детализированный подход к серьезным нарушениям международного гуманитарного права.

Кроме того, по словам автора, есть определенные проблемы и с судебной системой. Судьи или боятся, или не способны принимать решения в процессах о военных преступлениях или преступлениях против человечности. Поскольку большинство соответствующих дел находятся в судах, расположенных на территории Донбасса, судьи боятся за жизнь и здоровье свое и своих близких.

Еще одна проблема - недостаточность специальных знаний по международному гуманитарному и уголовному праву, так как до начала вооруженной агрессии в них просто не было нужды. Однако из-за чрезмерной загруженности судов, особенно местных, такие дела растворяются в общем потоке. По словам прокурора, стоит ставить вопрос по рассмотрению дел о военных преступлениях специализированными судьями. А в идеале - и специализированному суду, который будет рассматривать исключительно эту категорию дел.

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