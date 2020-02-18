По факту обстрела украинских позиций под Золотым 18 февраля СБУ начала уголовное производство

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе СБУ.

В сообщении отмечается: "Следователи спецслужбы установили, что около шести часов утра оккупанты начали обстрел из запрещенного минскими соглашениями крупнокалиберного вооружения позиций подразделений операции Объединенных сил в районе населенных пунктов Орехово, Новотошковское, Крымское, Хутор Вольный Луганской области.

Боевики также предприняли попытку прорыва через линию разграничения. В результате обстрела незаконных вооруженных формирований один украинский военный погиб, пятеро бойцов получили ранения. Все обстоятельства происшествия устанавливаются следствием.

Уголовное производство по ч. 3 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) и ч. 5 ст. 260 (создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований) Уголовного кодекса Украины расследуется под процессуальным руководством прокуратуры Луганской области".

Напомним, утром 18 февраля наемники РФ атаковали позиции подразделений Объединенных сил вблизи населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское, Хутор Вольный. В ходе боя один украинский воин погиб, четверо - ранены.

В МИД Эстонии уже заявили, что поднимут вопрос нарушения Российской Федерацией Минских соглашений на заседании Совбеза ООН.