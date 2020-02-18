Локацию для карантина эвакуированных из Ухани еще не выбрали, - Скалецкая

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Радио Свобода.

"Требование было первым и ключевым - это эпидемическая безопасность: как для людей в учреждении, так и для окружающей среды, населения, населенных пунктов и граждан Украины ... Второе- это вопрос комфорта, поскольку мы понимаем, что мы помещаем людей на 14 дней в помещение, в котором они будут ограничены в передвижении ... Третий фактор - это вопрос возможности со стороны МВД, Нацгвардии и Нацполиции гарантировать безопасность этого объекта. Довольно много было объектов проанализированы и анализируется еще, подбираем, чтобы иметь несколько вариантов, иметь запасные варианты ", - сказала Скалецкая.

По словам министра, сейчас рассматривается 12 вариантов, решение будет приниматься в момент прилета.

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Напомним, впервые новый тип вируса, вызывающий атипичную пневмонию, был подтвержден 31 декабря 2019 года в Ухани (Китай), население которого составляет более 11 млн человек.

Инкубационный период коронавируса в среднем составляет от 2 до 12 суток и протекает бессимптомно. Начальные симптомы заболевания - повышенная температура и кашель. Многие инфицированные сообщали, что посещали рыбный рынок Хуанань или работали там. 21 января Национальная комиссия здравоохранения Китая подтвердила передачу коронавируса 2019-nCoV от человека к человеку.

11 февраля новый коронавирус, от которого умерли больше тысячи человек, получил официальное название COVID-19, то есть Corona Virus Disease 2019. Первая вакцина против китайского коронавируса COVID-19 может быть готова в течение 18 месяцев.

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