Самолет, которым украинцев эвакуируют из Ухани, в течение двух суток будет проходить санобработку

Об этом сообщил на брифинге гендиректор авиакомпании SkyUp Airlines Евгений Хайнацкий, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Самолет будет обработан. После выветривания и других процедур наш технический персонал приступит к замене фильтров кондиционирования и всех других систем для того, чтобы все, что ничего не осталось на самолете. На это все предусмотрено до двух суток", - сказал он.

Хайнацкий также отметил, что рейс будут выполнять три экипажа, согласившиеся осуществить его добровольно.

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"Рейс очень длительный. Часть экипажа находится уже в Казахстане – это эстафетный экипаж… Экипажи согласились сами добровольно выполнить этот рейс", - добавил гендиректор.