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18.02.20 18:40

Рада рассмотрела 482 из 4018 поправок к законопроекту о рынке земли

Верховная Рада в ходе сегодняшнего пленарного заседания успела рассмотреть 266 поправок к законопроекту о рынке земли.

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Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

Нардепы продолжили рассмотрение с 217-й поправки и закончили рассмотрением 482-й поправки. Ни одна из поправок не была принята. Всего к законопроекту о рынке земли поданы 4018 поправок.

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После этого спикер Дмитрий Разумков закрыл пленарное заседание Рады. Нардепы продолжат рассмотрение поправок в среду, 19 февраля.

Напомним, в Верховной Раде продолжается рассмотрение законопроекта о рынке земли во втором чтении. За два дня парламентарии рассмотрели только 216 поправок к закону из 4018. Из уже обработанных большинство поправок депутаты не поддержали. В том числе те, на которых настаивали аграрии.

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