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18.02.20 18:49

Командир до смерти избил солдата на построении и предстанет перед судом

Военнослужащего обвиняют в нанесении умышленного тяжкого телесного повреждения, ставшего причиной смерти, и превышении власти.

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Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу ГБР.

"В июле 2016 года командир одного из воинских подразделений при выполнении задач на территории проведения ООС (в то время АТО) в Донецкой области из-за недовольства нарушением воинской дисциплины подчиненным применил к нему физическое насилие при построении личного состава. В результате так называемого "воспитательного процесса" потерпевший получил тяжелые телесные повреждения, от которых скончался в военном госпитале", — сказано в сообщении.

Обвиняемый находится в следственном изоляторе.

Если его вина будет доказана, ему грозит от 7 до 10 лет лишения свободы.

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