Сотрудников с признаками простуды - отправлять домой, - ЦОЗ обнародовал рекомендации работодателям

"Работники, имеющие симптомы острых респираторных заболеваний, должны сообщить своему руководителю и оставаться дома. В случае выхода на работу сотрудников, у которых обнаружены острые респираторные заболевания, их следует отделить от других работников и немедленно отправить домой. Во время кашля или чихания такие работники должны прикрывать нос и рот тканью или изгибом локтя. Также стоит разместить плакаты, которые поощряют оставаться дома во время болезни", - говорится на facebook-странице учреждения, передает Цензор.НЕТ.

Кроме того, ЦОЗ советует работодателям придерживаться гибкой политики и позволять работникам оставаться дома для ухода за больным членом семьи.

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Также рекомендуется обеспечить офис средствами индивидуальной одноразового использования: посудой, салфетками, дезинфицирующими средствами.

"Работники должны обрабатывать руки дезинфицирующими спиртосодержащими средствами или мыть с мылом не менее 20 секунд. Следует регулярно очищать поверхности на рабочем месте, в том числе столешницы и дверные ручки, соответствующими средствами для чистки. Пока не рекомендуется дополнительную дезинфекцию, кроме обычной уборки", - отмечается в сообщении.

Напомним, впервые новый тип вируса, вызывающий атипичную пневмонию, был подтвержден 31 декабря 2019 года в Ухани (Китай), население которого составляет более 11 млн человек.

Инкубационный период коронавируса в среднем составляет от 2 до 12 суток и протекает бессимптомно. Начальные симптомы заболевания - повышенная температура и кашель. Многие инфицированные сообщали, что посещали рыбный рынок Хуанань или работали там. 21 января Национальная комиссия здравоохранения Китая подтвердила передачу коронавируса 2019-nCoV от человека к человеку.

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11 февраля новый коронавирус, от которого умерли больше тысячи человек, получил официальное название COVID-19, то есть Corona Virus Disease 2019. Первая вакцина против китайского коронавируса COVID-19 может быть готова в течение 18 месяцев.