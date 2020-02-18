"Слуги народа" определились с нардепами-кураторами местных выборов в областях, - СМИ (обновлено)

Об этом изданию LB.ua сообщили несколько источников в партии "Слуга народа", информирует Цензор.НЕТ.

По словам собеседников, конечный список нардепов-кураторов утверждается президентом.

"Эта идея возникла из того, что за шесть месяцев (до выборов. - Ред.) есть местные элиты, которые общаются с депутатами. Иногда слишком уж тесно. Для того, чтобы мы были уверены, что там нет двойного дна, то такими "уполномоченными" станут люди, которые напрямую не относятся к регионам. Есть несколько исключений — Харьков и Чернигов, где будут представители старой "ЗеКоманды". Они получат мандат провести со всеми переговоры, оценить ситуацию без всех этих друзей, кумовьев, чтобы перезагрузить — при необходимости — руководство областных организаций и подобрать затем кандидатов. Они потом пройдут независимый фильтр", — рассказал источник в партии.

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По словам одного из собеседников, такие неофициальные "уполномоченные" должны поговорить с представителями всех местных элит и "ЗеКоманды", чтобы определить будущих кандидатов на местные выборы и затем представить их президенту и партии на утверждение.

Так, согласно актуальному сейчас распределению, планируется, что куратором Киева от "Слуги народа" станет Александр Корниенко, Николаевской области — лидер фракции "СН" Давид Арахамия. Нардеп Павел Сушко закреплен за Харьковской областью, парламентарий Павел Халимон — за Черниговской, нардеп Александр Сова — за Одесской.

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Предполагается, что "уполномоченным" по Херсонской области должен стать Александр Дубинский. Сам он, однако, комментировать это не захотел, призвав "подождать день-два", поскольку "пока еще нет окончательной ясности".

Куратором по Кировоградской области, предположительно, станет Никита Потураев, по Винницкой — Алина Загоруйко, по Черкасской — Александр Завитневич.

При этом партия не планирует официально сообщать об "уполномоченных" и полный список держит в секрете.

Напомним, что местные выборы должны состоятся 25 октября.