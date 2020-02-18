"Зеленский не понимает, что идея с разведением войск зашла в тупик", - Билецкий

Об этом лидер партии "Национальный Корпус" Андрей Билецкий рассказал на своем YouTube-канале.

По словам политика, сегодняшний обстрел украинских позиций - спланированная Россией наступательная операция, ставшая возможной благодаря разведению войск в районе Золотого. Он добавил, что несмотря на предостережения военных, на этом

разведении настоял именно президент Владимир Зеленский.

"Это была локальная наступательная операция с задачей захватить несколько передовых позиций украинской армии. Как

мне известно, эти позиции, к сожалению, были захвачены сегодня утром. Это было сделано в том же участке, который Зеленский выставляет главным успехом своей стратегии мира, а на самом деле - капитуляции. Наступательная операция российских войск была проведена на участке Золотого. Это те позиции, на которые Украина разводилась в октябре 2019", - пояснил политик и экс-командир добровольческого полка "Азов.

Билецкий заявил, что после политического провала в Золотом,обернувшемся человеческими жертвами, ранеными и очередной потерей территорий, действующая власть должна окончательно отказаться от идеи разведения войск и разработать новую стратегию. Он также раскритиковал инициативу советника секретаря СНБО Сергея Сивохо о запуске так называемой национальной платформы примирения и единства.

"Нормальная власть нормальной страны должна была бы заявить: мы прекращаем разведение войск. Мы понимаем, что эта история зашла в тупик. Вместо этого они анонсируют на завтра запуск Сивохинской платформы национального примирения и единства. В самом этом названии есть огромная ложь и ловушка. Мы воюем с Российской Федерацией и Путиным. В Украине нет национального конфликта", - сказал Билецкий.

Стоит заметить, что вскоре после опубликованного видеообращения Билецкого стало известно об отмене запуска платформы примирения. Оно должно было состояться 19 февраля.