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18.02.20 20:51

Президент Эстонии Кальюлайд призвала мировое сообщество помочь Украине противостоять российской агрессии

Нападения со стороны поддерживаемых Россией сил на Донбассе должны быть осуждены международным сообществом.

Президент Эстонии Кальюлайд призвала мировое сообщество помочь Украине противостоять российской агрессии

Об этом в Twitter написала президент Эстонии Керсти Кальюлайд, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодняшние атаки поддерживаемых Россией сил на востоке Украины нарушают Минские соглашения и должны быть осуждены международным сообществом. Украина ведет активную войну в центре Европы. Войну ценностей и принципов. Нам нужно объединиться с Украиной", - заявила Кальюлайд.

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Президент Эстонии Кальюлайд призвала мировое сообщество помочь Украине противостоять российской агрессии 01

Напомним, утром 18 февраля наемники РФ атаковали позиции подразделений Объединенных сил вблизи населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское, Хутор Вольный. В ходе боя один украинский воин погиб, трое ранены, у двоих контузия.

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