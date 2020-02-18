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18.02.20 21:40

В НАТО обеспокоены эскалацией на Донбассе и призывают Россию вывести войска из Украины

В НАТО выражают обеспокоенность эскалацией конфликта на востоке Украины во вторник 18 февраля.

В НАТО обеспокоены эскалацией на Донбассе и призывают Россию вывести войска из Украины

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявила пресс-секретарь НАТО Оана Лунгеску.

"Мы обеспокоены эскалацией насилия со стороны поддерживаемых Россией сепаратистов на востоке Украины сегодня утром. Это подрывает Минские соглашения и усилия по мирному урегулированию конфликта. НАТО полностью поддерживает территориальную целостность и суверенитет Украины в пределах ее международно признанных границ", - сообщила она.

"Мы по-прежнему призываем Россию вывести свои силы, прекратить поддержку сепаратистов и совершить настоящие усилия по выполнению минских соглашений", - добавила она.

Напомним, утром 18 февраля наемники РФ атаковали позиции подразделений Объединенных сил вблизи населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское, Хутор Вольный. В ходе боя один украинский воин погиб, четверо - ранены.

В МИД Эстонии уже заявили, что поднимут вопрос нарушения Российской Федерацией Минских соглашений на заседании Совбеза ООН.

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