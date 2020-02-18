Глава Черновицкого облсовета Мунтян, которого подозревают во взяточничестве, внес за себя 10 млн гривен залога

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Суспільне".

Залог был внесен во вторник, 18 февраля, сообщила пресс-секретарь Высшего антикоррупционного суда Олеся Чемерис.

В то же время, вчера (17 февраля) Иван Мунтян подал апелляцию на решение о мере пресечения. Ее должны рассмотреть 20 февраля.

Решение о мере пресечения Мунтяну ВАКС вынес 13 февраля. Помимо уплаты залога, он должен не отлучаться из г. Черновцы без разрешения детектива, прокурора или суда; сообщать об изменении своего места жительства или работы; не общаться с другим подозреваемым по делу и со свидетелями; сдать на хранение паспорта и носить электронный браслет.

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По данным следствия, в июле прошлого года Мунтян потребовал у предпринимателя $400 тыс. за передачу в аренду оздоровительного комплекса. С августа по октябрь 2019 года он получил от бизнесмена $180 тыс., что было задокументировано правоохранителями.