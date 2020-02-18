Четверо одноклассников попали в больницу на Харьковщине с вирусным гепатитом А, - областной лабораторный центр

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Харьковский областной лабораторный центр Минздрава.

"За период с 24 января по 17 февраля среди учащихся 5 класса окружного опорного учреждения "Боровская общеобразовательная школа I-III ступеней №1 Боровского районного совета", расположенного в пгт Боровая, зарегистрировано 4 случая острого вирусного гепатита А", - говорится в сообщении.

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По состоянию на 18 февраля у всех больных диагноз подтвержден лабораторно. Дети госпитализированы. Один из них находится в областной инфекционной больнице в Харькове, остальные - в инфекционном отделении районной больницы.

Состояние детей называют удовлетворительным.

Эпидемиологи устанавливают причины вспышки и возможные факторы передачи инфекции в учебном заведении и по местам проживания школьников.

Отмечается, что вирусный гепатит А - острая инфекционная болезнь с фекально-оральным механизмом передачи инфекции и преимущественным поражением печени. Источником инфекции является больной человек с любыми формами заболевания. Инкубационный период длится 7-50 дней (в среднем 15-45 дней).

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