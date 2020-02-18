Памятную акцию в честь операции под Дебальцево 2015 года провели в Днепре

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Радио Свобода.

Участники акции - общественные активисты, волонтеры, священники, родные погибших на Донбассе бойцов - зажгли лампадки и свечи и вместе исполнили гимн Украины.

Погибших в Дебальцево бойцов вспомнили поименно.

"Сейчас идет российско-украинская война. Должны вспомнить наших погибших друзей, сыновей, дочерей поименно, так, как их называли при жизни. Этим самым мы засвидетельствуем, что они не забыты, мы зажжем свет памяти. Это те герои, который стоит помнить ", - сказал Дмитрий Поворотный.

Священники ПЦУ отслужили панихиду.

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