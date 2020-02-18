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18.02.20 22:42

Мужчину застрелили в центре Кременчуга, - Нацполиция

В Кременчуге Полтавской области возле остановки общественного транспорта неизвестный стрелял в мужчину. От полученных ранений тот скончался в больнице.

оружие,пистолет

Как передает Цензор.НЕТ, об этом информирует пресс-служба областной полиции.

Инцидент произошел около 15:00 18 февраля в одном из самых оживленных мест города - в районе остановки "Водоканал".

На месте происшествия установлено, что между несколькими мужчинами возник конфликт, в результате которого один из них достал травматический пистолет и несколько раз выстрелил в оппонента.

От полученного ранения мужчина, 1986 года рождения, скончался в больнице.

Все участники конфликта, в том числе стрелок, задержаны полицией.

Открыто уголовное производство по ч.1 ст.115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от семи до 15 лет.

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