Самолет, на котором украинцев будут эвакуировать из Ухани, разделят на несколько частей, - директор SkyUp Airlines Хайнацкий

Об этом сообщил на брифинге генеральный директор авиакомпании SkyUp Airlines Евгений Хайнацкий, информирует Цензор.НЕТ.

Сейчас проводится техническое обслуживание самолета и идет его подготовка к вылету. Экипаж и сопровождающий персонал прибудет в аэропорт через несколько часов, рассказал Хайнацкий.

По его словам, специалисты приняли дополнительные меры безопасности для экипажа и всей команды судна, которая полетит за украинцами. Он подчеркнул, что действия разработаны, чтобы минимизировать общение экипажа с пассажирами.

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"То есть, самолет будет разделен на несколько частей. Это рейсовый самолет, который всегда выполняет все регулярные и чартерные рейсы, то есть, комфорт для пассажиров будет обеспечен. Будет предоставляться питание. Если будет вопрос, где мы его берем, все питание мы берем здесь в аэропорту "Борисполь" на все участки", - сказал Евгений Хайнацкий.

По его словам, никаких дополнительных услуг в Ухане для самолета из Украины не предусмотрено. "Поэтому компания SkyUP совместно с министерствами считает, что этот рейс будет безопасным как для граждан, так и для команды, которая будет на борту", - подытожил Хайнацкий.

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Как сообщалось ранее, самолет авиакомпании SkyUp Airlines, который будет осуществлять эвакуацию украинских граждан из Уханя, вылетит в Китай почти в три часа ночи 19 февраля и вернется в Украину около 8:00 утра 20 февраля.

По данным МВД, самолет заберет из КНР 49 граждан Украины и около 25 иностранцев.