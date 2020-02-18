18 февраля исполнилось 68 лет со дня рождения американца Джеймса Мейса, первым на Западе поднявшего вопрос признания Голодомора геноцидом украинского народа

Как сообщает Цензор.НЕТ, именно он на международном уровне поднял вопрос признания Голодомора геноцидом украинского народа.

Впервые темы голодомора в Украине 1930-х годов он коснулся в рамках написания докторской диссертации, хотя она называлась "Коммунизм и дилеммы национального освобождения: национальный коммунизм в советской Украине. 1918-1933", говорится в материале Владимира Бойко для Дня.

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Гарвардский университет выдал его диссертацию на английском языке как монографию (1983 г.).

Почти сразу после защиты диссертации он получает приглашение от известного украинского историка Емельяна Прицака принять участие в научном проекте в Гарвардском университете. Результатом стала знаменитая монография "Жатва скорби", впервые изданная в 1986 году. В 1984 году группа американских бизнесменов украинского происхождения предложила Мэйсу присоединиться к другому проекту - "Устная история украинского голода 1932-1933 гг."

В том же году после беспрецедентной по размаху и организациии компании украинской диаспоры Конгресс США одобрил выделение средств на создание и двухлетнюю деятельность временной Комиссии президента и Конгресса США по изучению причин и последствий голода в Украине 1932-1933 гг. Мейс стал исполнительным директором. Результатом стало издание в середине 1988-го трех томов свидетельств очевидцев Голодомора и одного тома выводов.

"Представленную работу Конгресс признал успешной, поэтому продолжил деятельность Комиссии еще на два года, чтобы завершить сбор материалов и их расшифровку.

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Тогда впервые на официальном уровне прозвучало: голод 1932-1933 гг. был искусственным, его организовал тогдашний политический режим с целью геноцида украинского народа", - говорится в материале.

С 1993 года ученый проживал в Украине. Работал в Национальной академии наук, преподавал. Умер в 2004 году. Похоронен по собственному желанию на Байковом кладбище в Киеве.