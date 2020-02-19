Из аэропорта эвакуированных из Китая украинцев отвезут сотрудники ГСЧС

Об этом заявил на брифинге в аэропорту "Борисполь" заместитель директора департамента реагирования на чрезвычайные ситуации ГСЧС Василий Сницар, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"ГСЧС готова к проведению мероприятий по транспортировке эвакуированных граждан со санитарной стоянки аэропорта прибытия к месту проведения обсервации. Все мероприятия спланированы, отработаны алгоритмы, все готовы к работе", - сказал он.

Он сообщил, что для транспортировки предусмотрено 7 автобусов, по два водителя на каждую машину.

"Из них 5 основных, два резервных, также машины сопровождения, специальные машины, машины специальной химической обработки, химическая лаборатория, машина безопасности дорожного движения, специальный аварийно спасательный автомобиль, оперативная группа", - рассказал Сницар.

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По его словам, сотрудников ГСЧС, которые будут руководить автобусами, обеспечат специальной одеждой, они также будут находиться в месте обсервации в течение 14 дней, за ними будет установлено такое же медицинское наблюдение, как и за всеми другими эвакуированными.

Как сообщалось ранее, самолет авиакомпании SkyUp Airlines, который будет осуществлять эвакуацию украинских граждан из Уханя, вылетит в Китай почти в три часа ночи 19 февраля и вернется в Украину около 8:00 утра 20 февраля.

По данным МВД, самолет заберет из КНР 49 граждан Украины и около 25 иностранцев.

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Министр здравоохранения Зоряна Скалецкая сообщила, что для размещения эвакуированных из Китая украинцев подготовили 4 объекта. Но где находятся эти объекты, сообщить отказалась из соображений безопасности.