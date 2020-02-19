Прекращайте отправлять нежданные "гуманитарные конвои", - Великобритания - России на заседании Совбеза ООН

Позицию Объединенного Королевства озвучила постоянный представитель Великобритании при ООН Карен Пирс, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"За шесть лет с начала этого конфликта более 13 тыс. людей потеряли жизни, включая около 3,5 тыс. мирных жителей, и почти 30 тыс. получили ранения. 3,5 млн людей нуждаются в гуманитарной помощи. Россия несет большую ответственность за продолжающиеся страдания", — сказала она.

"Мы призываем Россию немедленно прекратить практику отправления нежданных "гуманитарных конвоев" через границу и вместо этого сфокусироваться на содействии в безопасной доставки международной помощи, основанной на согласованном международном механизме, как предусмотрено Минскими соглашениями", — подчеркнула дипломат.

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Пирс также добавила, что от России ожидают обеспечения "полного и безусловного" доступа МККК к задержанным.

Постпред подчеркнула, что Соединенное Королевство полностью поддерживает Минские соглашения, суверенитет и территориальную целостность Украины. Также, по ее словам, Лондон приветствует обязательства президента Украины Владимира Зеленского завершить конфликт на Донбассе и его шаги по достижению мира дипломатическим путем, включая обмены заключенными, принятие "формулы Штайнмайера" и прогресс в разведении сил.

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