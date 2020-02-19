500 танков, около тысячи ББМ и 800 артустановок: Кислица в ООН заявил, что количество вооружения у наемников РФ на Донбассе затмевает некоторые армии Европы

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает ZN.UA.

Отмечается, оккупационная администрация также получила 50 танков.

"РФ продолжает поставлять оккупационным силам оружие, регулярные войска и наемников. Теперь они затмевают некоторые европейские армии: около 500 танков, около тысячи бронерованных боевых машин, 800 артиллерийских установок. Только в прошлом году РФ направила на оккупированные территории Донбасса более 4 тысяч тонн оружия и боеприпасов", - отметил замминистра.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мы ожидаем, что РФ немедленно использует свое влияние на вооруженные формирования, которые она поддерживает, - Евросоюз об эскалации на Донбассе

Во время заседания Совета безопасности ООН 18-19 февраля страны-участницы рассмотрели эскалацию боевых действий в Донбассе. Кроме того, члены Совбеза призвали РФ соблюдать Минские соглашения.

Напомним, утром 18 февраля, боевики российско-оккупационных формирований начали обстреливать позиции Объединенных сил вблизи Золотого в Луганской области. Всего противник выпустил более 400 артиллерийских снарядов и минометных мин.

Экстренное заседание СНБО созвали в связи с попыткой вражеского прорыва в Киеве. Россия же инициировала заседание Совета безопасности ООН, чтобы снова обвинить Украину в срыве "Минска".