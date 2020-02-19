Кислица о новом "премьере ДНР" Пашкове: Не надо из Сибири говорить нам, украинцам, что делать на нашей территории

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом он сказал на заседании Совета безопасности ООН в Нью-Йорке, которое транслировалось на сайте Организации.

Кислица сказал, что по словам России, Украина якобы должна вести прямые переговоры с так называемыми "представителями местной власти" на временно оккупированной территории Донбасса.

"Но кто они? Насколько местным является недавно назначенный так называемый исполняющий обязанности председатель "правительства" Донецка Владимир Пашков? Это гражданин России, который родился в Сибири, является выпускником Тихоокеанского военно-морского училища, и до недавнего времени вице-президент Иркутской области России", - сказал Кислица.

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При этом, дипломат риторически подчеркнул, что Донецк и Иркутск разделяют "какие-то незначительные" 6 тысяч километров.

"Однако, он "достаточно местный" по мнению Москвы для управления на Донбассе и чтобы говорить о будущем Донбасса. Нет оправдания для кого-то из Сибири говорить нам, украинцам, что делать на нашей территории", - отметил Кислица.

Как сообщалось, новым так называемым "премьер-министром" террористической группировки "ДНР" внезапно стал россиянин, бывший высокопоставленный чиновник из Иркутской области Владимир Пашков. В Кремле оправдались, что Пашков возглавил правительство так называемой "ДНР" как "частное лицо" и не делегирован Российской Федерацией.