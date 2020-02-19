За год на Донбассе погибли 27 гражданских, 140 получили ранения, - замгенсека ООН Дикарло

Данные из последнего доклада Мониторинговой миссии ООН по правам человека от 12 декабря 2019 года озвучила Розмари Дикарло, заместитель генсека ООН по политическим вопросам и вопросам миростроения, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадське".

По ее словам, в течение 2019 года в зоне боевых действий на Донбассе пострадали 167 человек — 27 из них погибли, 140 получили ранения. 63% пострадавших от обстрелов, 35% — он мин.

"Это есть снижением на 40% по сравнению с 2018 годом. Это самые низкие цифры о пострадавших среди гражданского населения за весь период конфликта. Мы приветствуем это, но подчеркиваем, что полное и всестороннее прекращение огня является лучшим способом избежать жертв среди гражданского населения", — сказала Дикарло.

Она добавила, что гуманитарные организации оказывают помощь людям в зоне конфликта. По оценкам, с 2014-го ежегодно ООН и другие организации оказывали помощь миллиону людей, однако это менее трети от количества населения, нуждающегося в помощи.

"План гуманитарного реагирования на 2019 год был острый дефицит финансирования, план на 2020 год требует 158 млн долларов для того, чтобы оказать помощь 2 миллионам людей", — добавила заместитель генсека.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Совет Безопасности ООН в Нью-Йорке обсуждает атаку России на Донбассе. ВИДЕО

Как сообщалось, во вторник утром наемники РФ атаковали позиции подразделений Объединенных сил вблизи населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское, Хутор Вольный. В ходе боя один украинский воин погиб, трое ранены, у двоих контузия.