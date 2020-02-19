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19.02.20 08:37

На гуманитарную помощь Донбассу в 2020 году потребуется $158 млн, - ООН

План гуманитарного реагирования Организации Объединенных Наций для Донбасса в 2019 году был значительно недофинансирован, поэтому в 2020 году ООН планирует собрать $158 млн на предоставление помощи жителям Донбасса.

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Об этом заместитель генерального секретаря ООН по политическим вопросам и миростроительству Розмари Дикарло заявила во время заседания Совета Безопасности ООН 18 февраля, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Гордон.

По словам Дикарло, $158 млн будет достаточно для предоставления гуманитарной помощи 2 млн человек. 

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Общее количество людей на Донбассе, которые нуждаются в гуманитарной помощи, составляет 3,4 млн человек, из которых 1,1 млн – старше 60 лет, сообщали в ООН 27 января.

В феврале 2019 года ООН создала фонд гуманитарной помощи Украине и призвала доноров присоединиться к нему, чтобы помочь жителям Донбасса, страдающим от войны и ее последствий. План гуманитарного реагирования по Украине на 2019 год требовал $162 млн. ООН удалось собрать половину суммы.

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