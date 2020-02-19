Кислица в Совбезе ООН: Уже более 125 тысяч жителей ОРДЛО получили российские паспорта

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом на заседании Совбеза ООН сказал заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица.

По его словам, этот поцесс продолжается вопреки тому, что бльшинство стран не признают такие паспорта у жителей ОРДЛО.

"Россия также продолжает незаконную паспортизацию Донбасса и сейчас это вышло уже на "промышленный" уровень - более 125 000 человек получили там российские паспорта", - заявил он.

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Как сообщалось ранее, глава государства-агрессора Владимир Путин подписал указ об упрощении порядка представления гражданства РФ жителям Донецкой и Луганской областей. Речь идет как об оккупированных, так и о свободных территориях.

24 апреля президент РФ Владимир Путин подписал указ об упрощенном порядке получения российского гражданства для жителей оккупированных районов Донецкой и Луганской областей.