Цензор.НЕТ

Меню |Новости Полная версия UKRUEN
19.02.20 09:12

Двое малолетних братьев пропали в Одесской области, - полиция. ФОТО

В Одесской области разыскивают двух малолетних братьев, которые вечером 18 февраля ушли из дома и не вернулись.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции в Одесской области.

"Разыскиваются малолетние братья Кривовид Денис 2008 г.р. и Кривовид Вадим 2010 г.р., жители пгт. Ширяево, которые вечером 18.02.2020 ушли из дома и по настоящее время их местонахождение неизвестно", - сказано в сообщении.

Двое малолетних братьев пропали в Одесской области, - полиция 01
Фото: сайт Нацполиции

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трое подростков провалились под лед на Харьковщине, двое из них погибли

Кривовид Денис

Приметы: рост 145, худощавого телосложения, глаза карие, длинные темные волосы.

Был одет: в черную куртку, темно синие джинсы.

Кривовид Вадим

Приметы: рост 130, глаза карие, волосы светлые.

Был одет: в черные спортивные штаны, темно-синюю куртку, синий свитер.

"Просьба к гражданам, если Вы владеете какой-либо информацией о месте нахождения разыскиваемых, просьба позвонить в Ширяевский ОП по телефонам: 0485821230, 0485821140 или на спецлинию "102"", - сказано в сообщении.

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2020, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100