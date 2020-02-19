Суркову понадобилось 10 минут, чтобы получить подписи наемников под "Минском", - постпред Германии при ООН о причастности России к войне на Донбассе

Об этом он заявил на заседании Совета безопасности ООН, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на lb.ua.
"Десять дней назад руководитель "ДНР" на своем веб-сайте сказал, что господин Пашков будет действующем руководителем Донецка. Он был до этого вице-губернатором Иркутска. А Иркутск, насколько мне известно, находится в России", - рассказал Кристофер Хойзген.
Также он отметил, что, согласно словам главы бюро по миграции российского МВД Валентины Козаковой, РФ выдала российские паспорта 227 тысячам жителей оккупированной территории Донбасса.
"Вот - участие России", - заявил Хойзген.
"Я был в Минске, и велись переговоры всю ночь, и были заключены Минские договоренности. Кто-то сказал: сепаратисты должны подписать. И г-н Сурков, который вел переговоры, сказал: "Я это сделаю". И приблизительно 10 минут ему понадобилось, чтобы получить подпись под этим комплексом мер от сепаратистов. Это насчёт независимости сепаратистов от России", - заявил постпред Германии при ООН.