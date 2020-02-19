Рейсовый автобус столкнулся с грузовиком на Николаевщине, пострадали 17 человек, - ГСЧС. ФОТО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"19 февраля в 1:35 на пункт связи 18 государственной пожарно-спасательной части Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии в Кривоозерском районе на 296 км автодороги М-05 "Киев-Одесса".

По прибытию на место происшествия спасатели выйснили, что столкнулись рейсовый автобус Temsa Diamond сообщением "Одесса-Киев" (в котором находилось 39 пассажиров и два водителя) и грузовой автомобиль Volvo.



Фото: сайт ГСЧС

В результате ДТП пострадали водитель и 16 человек первого транспортного средства.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пассажирский автобус, маршрутка и грузовик столкнулись под Полтавой, пострадали пять человек, – полиция. ФОТО

Спасатели с помощью спецоборудования деблокировали пострадавшего водителя автобуса и передали его бригаде скорой медицинской помощи. Еще 16 пассажиров с различными травмами были направлены в Кривоозерскую центральную районную больницу (15 человек, в том числе пострадавший водитель) и в Любашевскую ЦРБ Одесской области (2 человека). Сейчас пострадавший мужчина находится в тяжелом состоянии в реанимации.

По уточненной информации, на утро 8 граждан после оказания квалифицированной медицинской помощи покинули лечебные заведения.

Сменный водитель автобуса и водитель грузовика не пострадали и от госпитализации отказались.