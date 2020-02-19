Франция ожидает возврата к устойчивому миру на Донбассе, - постпред в ООН де Ривьер

Об этом он сказал на заседании Совета безопасности ООН в Нью-Йорке, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Посол заявил, что, как и раньше, на Донбассе необходимо добиться прогресса в вопросе соблюдения прекращения огня, которое ежедневно нарушается несмотря на обязательства сторон, вновь подтвержденных 9 декабря на саммите лидеров Нормандского формата.

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Он сказал, что соблюдение "режима тишины" надо обеспечить вдоль всей линии соприкосновения.

"В связи с этим я жалею из-за боевых столкновений, произошедших сегодня, в результате которых погиб один человек и еще несколько получили ранения. И в частности, я призываю вооруженные сепаратистские группировки воздерживаться от любой провокации для того, чтобы избежать военного обострения на местах", - подчеркнул де Ривьер.

Дипломат заявил, что Франция призывает все стороны выполнять обязательства по Минским соглашениям, а призывает Россию использовать ее влияние на наемников, чтобы добиться полного воплощения Минских соглашений в интересах гражданского населения, которое сегодня оказалось в ловушке между тяжелым вооружением и минами.

Он сказал, что Франция ожидает возвращения к устойчивому миру на Донбассе.