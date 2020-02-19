Никакой возможности проведения местных выборов в ОРДЛО в этом году не вижу, - Волкер

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он заявил в интервью "ЕП".

"Ну как можно провести честные и свободные выборы в ситуации, когда территорию контролируют российские силы и боевики? И поскольку я не верю в то, что они отдадут контроль, то не вижу никакой возможности провести выборы", - подчеркнул Волкер.

По его словам, ни на каких переговорах Волкер не слышал, чтобы кто-то даже рассматривал возможность провести выборы, пока территория остается под российской оккупацией.

"Если вы сравните тональность нынешней и предыдущей украинской власти по вопросу Донбасса, то сейчас действительно больше открытости, больше энтузиазма по поводу возможности проведения выборов. Возможно, это из-за того, что они умеют побеждать на выборах, и это у них получается очень уверенно. ... Это же не впервые в мире происходит, мы видели подобные попытки в Боснии, и они ни к чему хорошему не привели. И я подчеркну: я никогда не слышал, чтобы такой вариант рассматривался Украиной", - отметил Волкер.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что хотел бы в октябре провести местные выборы на всей территории Украины. При этом он подчеркнул, что выборы могут проводиться исключительно по украинским законам.

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