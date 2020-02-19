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19.02.20 10:30

Автобус въехал в электроопору в Коростене: водитель погиб, двое пассажиров пострадали, - полиция. ФОТОрепортаж

В Житомирской области произошло ДТП с участием пассажирского автобуса, в результате чего погиб человек.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции Житомирской области.

ДТП произошло 19 февраля около 7:15 в районном центре. 

По предварительной информации, 66-летний водитель пассажирского автобуса ПАЗ-4234, работавший на городском маршруте, двигаясь по улице г. Коростень, совершил столкновение с электроопорой.

Автобус въехал в электроопору в Коростене: водитель погиб, двое пассажиров пострадали, - полиция 01

В результате водитель погиб на месте происшествия. Двое пассажиров транспортного средства, 56-летняя и 63-летний жители Коростеня, обратились в местную больницу для оказания медицинской помощи. Сейчас они проходят обследование.

Автобус въехал в электроопору в Коростене: водитель погиб, двое пассажиров пострадали, - полиция 02

Полицейские устанавливают все причины и обстоятельства происшествия, в том числе проверяют информацию о резком ухудшении самочувствия водителя.

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Автобус въехал в электроопору в Коростене: водитель погиб, двое пассажиров пострадали, - полиция 03

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