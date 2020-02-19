Я не верю, что совместные патрули появятся: Путин не склонен к достижению какой-либо договоренности по Донбассу, - Волкер

Такое мнение бывший специальный представитель Государственного департамента США по Украине Курт Волкер выразил "Европейской правде" в интервью, опубликованном 18 февраля, передает Цензор.НЕТ.

"Эта идея – вполне правильный путь повысить уровень безопасности, не поджимая при этом суверенитет Украины. И к тому же, это реалистичный путь, как нажать на "народные республики" и их "ополчение", чтобы те разрешили свободный доступ патрулей ко всей территории Донбасса", – сказал он.

Читайте также: Данилов о совместном патрулировании: Силовики будут только со стороны Украины

По словам дипломата, сейчас нет опасности признания Киевом "народных республик".



"Вот что обсуждается сейчас. Как известно, на Донбассе есть эти "республики", есть так называемое "ополчение"; и те, и другие подконтрольны Москве. Но отдельно от них на этой территории функционирует местная полиция. Я не был на оккупированной территории, но насколько я слышал, это полиция, то есть милиция по той терминологии, – это действительно местные люди. Очень многие из них были милиционерами еще до оккупации. Следовательно, признание их легитимности со стороны Украины – несколько отличное", – объяснил Волкер.



Он считает, что само по себе предложение президента Украины Владимира Зеленского о совместном патрулировании "не лишено смысла – наоборот, оно вполне логично".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Никакой возможности проведения местных выборов в ОРДЛО в этом году не вижу, - Волкер

"Но я не верю, что эти патрули появятся. Я не думаю, что Россия, а прежде всего Путин, ныне благосклонны к тому, чтобы достичь какой-либо договоренности по Донбассу. Наиболее вероятный сценарий – что оккупация Донбасса продолжится, Путин будет продолжать говорить, что "их там нет", и создавать постоянные проблемы и давление на Киев. Мы в США приложили немало усилий, чтобы понять намерения России, и наш вывод таков: она не планирует ничего менять. И это касается не только Донбасса", – заявил Волкер.