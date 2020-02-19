Добыча угля в новых условиях нерентабельна, правительство предложит шахтерам новую работу, - Оржель

Об этом заявил глава министерства Алексей Оржель, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ведомства.

По его словам, Украина сейчас вынуждена покупать антрацитовый уголь для украинских ТЭС, которого не добывает ни шахта на подконтрольной территории.

"К тому же мы авансом платим за уголь на складах наших ТЭС больше, чем мы сжигаем, так как изменился климат. Будем откровенны, добыча угля в новых условиях является нерентабельной", — сказал Оржель.

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Министр рассказал, что правительство готовит масштабную программу профессиональной переориентации шахтеров.

"Мы становимся более эффективными — а это значит, что нашим людям, которые работают в энергетике — надо предлагать новое будущее. Надо искать для них новые рабочие места Правительство, уважая работу шахтеров, ищет, как реализовать задуманное", — сказал Оржель.