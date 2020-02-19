COVID-19: в Украине не зафиксировано ни одного случая заболевания, в мире выздоровели уже почти 15 тыс. человек, - Минздрав

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

"По состоянию на 19 февраля 2020 г. в мире зарегистрировано 75 199 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 2 012- летальные. Выздоровели уже 14675", - сказано в сообщении.

Также сообщается, что в Украине ни одного лабораторно подтвержденного случая COVID-19 не зафиксировано.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Самолет из Украины для эвакуации граждан прибудет в Ухань в 22:00 по местному времени, - Гончарук

Как сообщалось ранее, самолет авиакомпании SkyUp Airlines, который будет осуществлять эвакуацию украинских граждан из Уханя, вылетит в Китай почти в три часа ночи 19 февраля и вернется в Украину около 8:00 утра 20 февраля.

По данным МВД, самолет заберет из КНР 49 граждан Украины и около 25 иностранцев.

Министр здравоохранения Зоряна Скалецкая сообщила, что для размещения эвакуированных из Китая украинцев подготовили 4 объекта. Но где находятся эти объекты, сообщить отказалась из соображений безопасности.