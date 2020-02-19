Президент Грузии Зурабишвили осудила возобновление интенсивных боевых действий на Донбассе

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом она сообщилa в Twitter.

"Возобновление интенсивных боевых действий на востоке Украины является нарушением территориальной целостности Украины и национального суверенитета. Я обеспокоена этим шагом назад, осуждаю трагическое развитие и разделяю эмоции украинского народа", - говорится в сообщении.

Напомним, 18 февраля, утром наемники РФ атаковали позиции подразделений Объединенных сил вблизи населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское, Хутор Вольный. В ходе боя один украинский воин погиб, четверо - ранены

Читайте также на "Цензор.НЕТ": МИД Польши призвал Россию прекратить агрессию против Украины