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19.02.20 11:07

Президент Грузии Зурабишвили осудила возобновление интенсивных боевых действий на Донбассе

Президент Грузии Саломе Зурабишвили обеспокоена возобновление интенсивных боевых действий на Донбассе.

зурабишвили

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом она сообщилa в Twitter.

"Возобновление интенсивных боевых действий на востоке Украины является нарушением территориальной целостности Украины и национального суверенитета. Я обеспокоена этим шагом назад, осуждаю трагическое развитие и разделяю эмоции украинского народа", - говорится в сообщении.

Напомним, 18 февраля, утром наемники РФ атаковали позиции подразделений Объединенных сил вблизи населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское, Хутор Вольный. В ходе боя один украинский воин погиб, четверо - ранены

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Президент Грузии Зурабишвили осудила возобновление интенсивных боевых действий на Донбассе 01

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