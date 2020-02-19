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19.02.20 11:08

Полиция усилила меры безопасности из-за проведения массовых акций в центре столицы

Для обеспечения мирного проведения запланированных акций и с целью недопущения нарушений общественного порядка полицейские совместно с военнослужащими Национальной гвардии Украины заступили на усиленное дежурство

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Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

По данным полиции, сегодня в центральной части Киева анонсировано проведение нескольких массовых акций, в частности, под административными зданиями органов государственной власти.

"Для обеспечения общественной безопасности и порядка работники структурных подразделений столичной полиции, военнослужащие Национальной гвардии Украины, сотрудники ГСЧС, кинологи, взрывотехники и полиция диалога заступили на дежурство в усиленном режиме", - сказано в сообщении.

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Правоохранители просят организаторов и участников мероприятий соблюдать нормы действующего законодательства, не нарушать общественный порядок и способствовать полицейским в исполнении ими служебных обязанностей.

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