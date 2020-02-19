"Никаких новых налогов не вводится", - ГНС опровергла информацию о налоге на карточные переводы

Накануне ряд СМИ распространили информацию о том, что в Украине якобы вводят новый налог на денежные переводы на банковские карты. ГНС опровергла эту информацию, сообщает Цензор.НЕТ.

"Никаких новых налогов не вводится! Информация о том, что вводится новый налог и теперь будут облагаться все средства, которые поступают на частные карты, не соответствует действительности. Налогообложение будет осуществляться исключительно в случаях, предусмотренных действующим законодательством. Обращаем внимание, что информация о банковских счетах обычных физических лиц (не являющихся ФОПами) может быть предоставлена ​​банком только: по запросу ГНС - о наличии банковских счетов, по решению суда - о движении средств или о любой другой информации по счету. Поэтому, если ГНС узнает номер счета физического лица, то для раскрытия более детальной информации по нему (о движении средств и т.п.) обязана обратиться в суд", - заявили в налоговой службе.

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