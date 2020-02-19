Нужно заслушать отчет о состоянии расследования преступлений против Майдана, - вице-спикер Кондратюк о необходимости внеочередного заседания ВР

Об этом Кондратюк заявила во время выступления с трибуны парламента, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

"Я поддерживаю постановлене о внеочередном заседании Верховной Рады, на котором следует принять специальное заявление по 6-й годовщине Революции достоинства и послушать отчет о текущем состоянии расследования преступлений против Майдана", - сказала вице-спикер.

Депутаты почтили память героев Небесной сотни минутой молчания на призыв Кондратюк.

"Прошло 6 лет. Однако все семьи, прежде всего, Небесной сотни, так и не получали главного - чувство справедливости. Справедливого и неотвратимого наказания для исполнителей и заказчиков преступлений против Майдана, на которые пошел режим Януковича. У предыдущей власти было достаточно времени, чтобы привлечь всех причастных. Она не справилась с этой задачей и это горькая правда. Мы также не дождались появления полноценного мемориального музея-комплекса Майдана, которым бы достойно почтили память Героев. Но это также и долг нынешней власти перед Небесной сотней. Если бы Майдан тогда не победил, большинства присутствующих не было бы сейчас здесь и во властных кабинетах", - сказала Кондратюк.

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Она подчеркнула, что "необходимо завершить расследование всех дел".

"Виновники должны предстать перед судом и в ходе справедливого и беспристрастного судебного процесса должны быть привлечены к ответственности. Дальнейшее промедление в этом вопросе недопустимо", - заявила вице-спикер.

Она также отметила, что на руководящей должности ГБР не может работать адвокат, защищавший Януковича.

"Уверена, что не только из-за возможного конфликта интересов, а также и с моральной точки зрения, из уважения к памяти героев Небесной сотни и их семей, на руководящей должности ГБР не может работать адвокат, защищавший Януковича. Это назначение на самом деле дискредитирует власть и дальнейшее расследование дел Майдана, за которые теперь ответственный этот орган", - сказала нардеп.