Нехватка компетентности у новых нардепов компенсируется энтузиазмом. В прошлом созыве энтузиазма не хватало, - Монастырский

Об этом в интервью Цензор.НЕТ рассказал глава комитета ВР по вопросам правоохранительной деятельности Денис Монастырский.

"Давайте я отвечу на примере моего комитета. Из 25 его членов 22 человека – в парламент попали впервые. И если сравнивать с предыдущими созывами, где я был и помощником депутата, и внештатным консультантом комитета, и видел их работу изнутри, то ситуация такая: на протяжении прошлого созыва лишь 2-3 человека читали законопроекты комитета и работали с ними в принципе. Здесь же лично мне от депутатов поступает множество замечаний о том, что, например, проводятся рабочие группы, а они о них не знали. И что они не пришли и не поучаствовали в обсуждении какого-то законопроекта, а они бы этого очень хотеле", - рассказал он.

При этом он подчеркнул, что нехватку знаний можно восполнить если есть желание работать, в то время как наличие компетентности при отсутствии интереса к работе испавить нельзя.

"Энтузиазм может переходить в компетентность. А если есть компетентность, но нет энтузиазма, тогда это вообще никак не покрывается. Потому что если человек компетентен, но не читает законопроекты, это его никак не оправдывает. И веса его профессионализму не придает. А тот интерес к законопроектной работе, который есть в нашем комитете, я готов назвать феноменальным. Поскольку более половины комитета очень активно работает", - отметил Монастырский.

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Полный текст интервью с Денисом Монастырским читайте здесь.