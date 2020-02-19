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19.02.20 12:20

ФБР задержало в США мексиканца, шпионившего для России

Гражданин Мексики арендовал жилье на чужое имя и фотографировал номера автомобиля правительства США. Его задержали при попытке вылететь из Штатов.

фбр

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на сайт Минюста США.

Мексиканца зовут Эктор Алехандро Кабрера Фуэнтес. По версии следствия, россияне завербовали его в прошлом году.

Фуэнтесу поручили арендовать во Флориде жилье на чужое имя. А в феврале этого года дали новое задание — найти связанный с правительством США автомобиль и сфотографировать его номера.

Мексиканец взял в сообщники супругу. Они нашли в Майами интересующий россиян автомобиль и принялись его фотографировать, чем привлекли внимание местных охранников.

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Через день пара попыталась вылететь из Майами в Мехико. Пограничники проверили телефон жены агента и нашли так снимки номерных знаков (в папке "недавно удаленные"). Подозрительных лиц задержали.

Фуэнтес признался, что действовал в интересах чиновников правительства РФ и что поручил жене сфотографировать номера.

Предварительные слушания по его делу назначены на 21 февраля, а судебное заседание - на третье марта.

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