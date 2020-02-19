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19.02.20 12:45

Минобороны строит бетонные хранилища для боеприпасов на территории военных складов

Для безопасного хранения боеприпасов и избежания чрезвычайных ситуаций на военных складах, Министерство обороны строит надежные бетонные хранилища и вводит круглосуточный централизованный мониторинг.

Минобороны строит бетонные хранилища для боеприпасов на территории военных складов

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радіо Свобода", об этом сообщил заместитель министра обороны Алексей Марценюк.

"Мы построим надежные хранилища - огромные бетонные саркофаги с мощными диагональными укреплениями, которые могут тушить взрывную волну. В бюджете на это предусмотрены существенные суммы. Хранилища уже строятся на территории складов. На определенных объектах речь идет о 10-30 таких "коробок". Строительство хранилищ забирает возможность физического несанкционированного доступа к боеприпасам ", - заявил он.

Заместитель министра обороны заверил, что в ведомстве "выучили уроки прошлого", совершенствуют систему охраны на местах и вводят круглосуточный централизованный мониторинг всех военных складов.

"Охранный периметр складов должен иметь круглосуточное видеонаблюдение, должны быть башни, постовые, патрулирование, обход внешнего и внутреннего периметров. Также мы большие надежды возлагаем на наш единый центр мониторинга, с которого можно вести круглосуточное централизованное наблюдение за всеми объектами. Сейчас система централизованного мониторинга уже запущена в тестовом режиме на части складов", - рассказал Марценюк.

За годы независимости в Украине произошло более двух десятков чрезвычайных ситуаций на военных складах. Пожары и взрывы нанесли ущерб на миллиарды гривен, были погибшие и раненые.

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