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19.02.20 12:46

Массовое отравление в колледже на Тернопольщине: количество пострадавших студентов возросло до 27 человек, - полиция

По состоянию на 11:00 количество детей, попавших в больницу с пищевым отравлением, выросло до двадцати семи. На месте происшествия работают правоохранители и эксперты Госпродпотребслужбы.

больница

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Тернопольской области.

Данный факт внесен в Единый реестр досудебных расследований по статье 325 УК - нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений.

Напомним, с подозрением на пищевое отравление в ночь с 18 на 19 февраля в больницу начали поступать студенты одного из колледжей Збаражчины.

Все дети жаловались на общую слабость и диарею. У части несовершеннолетних первые симптомы начали проявляться еще днем, 18 февраля. У остальных - под вечер.

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По словам начальника отдела ювенальной превенции Петра Тиховича, среди госпитализированных как девушки, так и юноши в возрасте от 15 до 18 лет.

Правоохранители вместе с экспертами устанавливают причины массового отравления. Эксперты отбирают образцы еды в столовой, проверяют продукты, которые дети привезли из дома, а также обследуют комнаты, где проживают студенты.

По предварительной информации, обедали в столовой колледжа 153 студента, а ужинали - 100. Пострадавшие также утверждают, что не все в день отравления там питались. Состояние детей не тяжелое.

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