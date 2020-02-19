Наемники РФ из 82-мм минометов дважды обстреливали позиции украинских воинов на Донбассе, потерь нет, - Минобороны

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.
В 01.05 возле Лебединского, что на Донецком направлении, начался вражеский обстрел, продолжавшийся 40 минут.
Оккупанты со стороны Саханки выпустили 15 мин калибра 82 мм, а также вели огонь из ручных противотанковых и автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
На Луганском направлении с 9.10 до 9.35 6 мин калибра 82 мм разорвались на позициях наших войск неподалеку Луганского. Также противник применил автоматический гранатомет.
Потерь с нашей стороны нет.