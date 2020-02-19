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19.02.20 12:53

Наемники РФ из 82-мм минометов дважды обстреливали позиции украинских воинов на Донбассе, потерь нет, - Минобороны

Российско-оккупационные войска дважды обстреливали позиции ВСУ на Донбассе из минометов и гранатометов. Потерь среди личного состава украинских воинов нет.

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Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

В 01.05 возле Лебединского, что на Донецком направлении, начался вражеский обстрел, продолжавшийся 40 минут.

Оккупанты со стороны Саханки выпустили 15 мин калибра 82 мм, а также вели огонь из ручных противотанковых и автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

На Луганском направлении с 9.10 до 9.35 6 мин калибра 82 мм разорвались на позициях наших войск неподалеку Луганского. Также противник применил автоматический гранатомет.

Потерь с нашей стороны нет.

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