Черный ящик сбитого самолета МАУ сильно поврежден, - министр обороны Ирана Хатами

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает иранское агентство IRNA.

"Черный ящик получил серьезные повреждения и министерство обороны попросило оборонные предприятия о его восстановлении. Черный ящик сначала восстановят, а затем расшифруют", - сказал министр.

По словам Хатами, работа по восстановлению ящиков уже идет.

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Напомним, Самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился ориентировочно в 6:00 по тегеранскому времени (около 4:30 по киевскому) в среду, 8 января 2020 года, после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.

Утром 11 января Иран признал, что самолет украинских авиалиний был сбит по ошибке иранскими военными.