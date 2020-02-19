В этом году отремонтируют 220 опорных больниц, - Зеленский

Об этом рассказал в среду президент Владимир Зеленский во время посещения Бориспольской многопрофильной больницы интенсивного лечения, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы нашли средства, которых не было у министерства. Отдельно - средства от денег НАК "Нафтогаз", и мы так сказали, что 220 опорных больниц будут отремонтированы в этом году. Это только начало. Люди это обязательно увидят и услышат", - отметил он.

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Зеленский подчеркнул, что сейчас многих украинцев "напугал вопрос опорных больниц", якобы будут закрываться больницы, врачи останутся без заработных плат.

"Это не является правдой. Реформа должна быть направленной наоборот на то, чтобы увеличить заработную плату врачам, и главные вещи - это чтобы было улучшение условий для врачей и пациентов", - подчеркнул президент.

В свою очередь, министр здравоохранения Зоряна Скалецкая напомнила, что, согласно медреформе, с 1 апреля средства на оказание медицинской помощи будут идти в те больницы, которые имеют контракт с Национальной службой здоровья.

"И это только по такому принципу "контракт-деньги" будут распределяться средства государственного бюджета. Речь идет о 72 млрд, которые мы отдали Национальной службе здоровья оплачивать медицинскую помощь", - отметила Скалецкая.

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В то же время она отметила, что опорные больницы были выбраны для начала построения "мастер-плана" в каждой области по прокладке маршрута скорой.

"Мы должны были с чего-то начать, чтобы выстроить маршрут обеспечения для доставки для экстренной помощи в больницу, где есть максимальное количество специалистов различных профилей", - проинформировала она.

Министр добавила, что каждая область имеет свои госпитальные совета, которые могут пересматривать планы и предоставлять свои предложения по опорным больницам.