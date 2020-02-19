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19.02.20 13:51

Назначены руководители Госагентств спорта, кино, искусств и образования в сфере искусств, - Кабмин

Правительство приняло решение о назначении руководителей четырех профильных институтов, находящихся в подчинении Министерства культуры, молодежи и спорта.

минкульт

Об этом глава Минкульта Владимир Бородянский сообщил в Telegram, информирует Цензор.НЕТ.

"Правительство сегодня назначило руководителей четырех профильных институтов, находящихся в подчинении Минкультуры", - написал Бородянский.

В частности, Сергей Левчук назначен главой Государственного агентства спорта, Марина Кудерчук - главой Государственного агентства по вопросам кино, Галина Григоренко - главой Государственного агентства по вопросам искусств, Ольга Россошанская - главой Государственного агентства по вопросам образования в сфере искусств.

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