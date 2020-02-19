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19.02.20 14:06

На блокпосту на Луганщине задержали 62-летнего боевика, - штаб ООС

Мужчина числился в поисковой базе как лицо, причастное к незаконным вооруженным формированиям.

боевик

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу штаба ООС.

"Военнослужащие одного из подразделений Национальной гвардии в ОТУ "Север" обнаружили подозрительную личность, которая пыталась пересечь блокпост вблизи Городища Луганской области.

В поисковой базе ситуационного центра гражданин 1958 года числился как лицо, причастное к незаконным вооруженным формированиям и подлежащее задержанию", — сказано в сообщении.

Мужчину доставили в Беловодское отделение полиции.

Его подозревают по ст. 260 Уголовного кодекса Украины — "Создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований". Если вина мужчины будет доказана, ему грозит от 2 до 15 лет за решеткой в зависимости от дополнительной квалификации правонарушения.

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На блокпосту на Луганщине задержали 62-летнего боевика, - штаб ООС 01

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