Замсекретаря СНБО Кривонос выступил против подписания президентом Гособоронзаказа

Об этом заявил заместитель секретаря СНБО Сергей Кривонос, передает Цензор.НЕТ.

"Вчера на заседании СНБО кроме неотложных вопросов неудачной попытки прорыва незаконными вооруженными формированиями РФ наших передовых позиций на востоке страны, коронавируса - эвакуации украинцев из Китая, рассматривались два крайне важных вопроса: принятие Стратегии национальной безопасности и обороны, Государственный оборонный заказ. От этих двух стратегических документов зависит наша самостоятельность и независимость. По моему мнению, надо было более подробно рассказать представителям СМИ и обществу о том, что мы будем иметь для государства после их принятия", - заявил Кривонос.

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"Стратегия национальной безопасности Украины - является основным документом оборонного планирования. Она основа для планирования деятельности органов государственной власти в сфере национальной безопасности. Исходя из положений разрабатываются доктринальные документы по вопросам военной безопасности, в частности военная доктрина, основные направления внешней политики, стратегии информационной безопасности, кибербезопасности, реформирования сектора безопасности и обороны, других насущных вопросов национальной безопасности, а также государственных программ по отдельным направлениям государственной политики национальной безопасности. Органы государственной власти руководствуются Стратегией при разработке и реализации законодательных актов, концепций, доктрин, стратегий, программ, планов и отдельных мероприятий, заключении международных договоров и соглашений, других международно-правовых документов, отчитываются о выполнении Стратегии. Что же мы будем иметь и как это будем реализовывать в течение пяти неполных лет" - отметил он.

"Что касается Государственного оборонного заказа (ГОЗ). Его освещение было также непонятным для профессионалов. На некоторое вопрос по ГОЗу ответы были даны без конкретики, а фраза "на 16% увеличено финансирование ГОЗа", должна порадовать всех. Но ... то что я увидел и знаю, вызвало у меня возмущение и непонимание предложенных решений", - добавил замсекретаря СНБО.

"Исходя из своего опыта, я прошу Президента, Верховного Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины не подписывать ГОЗ, а отправить на доработку", - призвал Кривонос.

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"То как он подготовлен, вызывает вопросы к компетентности руководителей и ответственных за его подготовку. Принятие его в таком виде, приведет к срыву ключевых оборонных программ и инициатив, что в дальнейшем может привести - к ослаблению нашей обороноспособности вместо наращивания!! Самое главное, это касается ракетной программы!!! Ее развитие беспокоит не только меня, военных, а еще много сознательных украинцев. Также она интересует и россиян, потому что наша ракетная программа - наш щит!! Мы за развитие программы, а они за свертывание. Для них наши ракеты, как кость в горле. В течение предыдущих лет, ракетная программа была приоритетом!!! Сегодня, этого я не услышал. Много "голов" в финансировании других важных направлений от связи до бронетехнике", - пояснил он.

"Не люблю очковтирательство, не терплю популизма там, где должны быть четкость, количество, уверенность и перспектива. Возможно, трудно разобраться в военных вопросах стратегического уровня не имея опыта, знаний, не будучи на фронте - то слушайте профессионалов!!! Президента, я видел на фронте в августе 14, 95 квартал помогал нашим воинам - поэтому стоя рядом с Верховным Главнокомандующим Вооруженных Сил Украины - еще большая ответственность в стратегическом планировании, за Стратегию нацбезопасности, ГОЗ чтобы Президент, армия и народ были уверены - безопасность государства в надежных руках. Призываю, очень взвешенно подойти к стратегическому планированию, возможному развитию событий и принять решение исключительно в пользу государства, его обороны и безопасности", - резюмировал Кривонос.



