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19.02.20 14:16

Кабмин утвердил создание единой комиссии для помощи украинским политузникам в РФ

Кабинет министров Украины создал единую комиссию, которая будет заниматься помощью удерживаемым в РФ украинским политическим заключенным.

кабмин

Об этом сообщил в Telegram премьер-министр Алексей Гончарук, информирует Цензор.НЕТ.

"Опекой наших политзаключенных в РФ будет заниматься единая комиссия по этим вопросам. Ранее этих комиссий было две", - написал он.

По его словам, работа этой комиссии поможет максимально качественно и своевременно оказывать помощь, в том числе материальную, тем, кто вернулся из плена, а также эффективно координировать взаимодействие органов государственной власти, ответственных за помощь тем, кто был лишен свободы.

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