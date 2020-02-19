Смертельное ДТП в Броварах: суд взял под стражу полицейского, который пьяным сбил людей на пешеходном переходе

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киевской области.

"Установлено, что сотрудник ГУНП в Киевской области 16 февраля 2020 г., находясь в состоянии алкогольного опьянения за рулем автомобиля, приближаясь к регулируемому пешеходному переходу не предпринял меры к остановке управляемого транспортного средства и допустил наезд на двух пешеходов, которые пересекали проезжую часть на разрешающий сигнал светофора, повлекшее смерть одного из пострадавших и получение телесных повреждений другим.

Благодаря скоординированной работе правоохранительных органов злоумышленник задержан в порядке ст. 208 УПК Украины, ему сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее смерть потерпевшего)", - сказано в сообщении.

Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается и находится на контроле прокуратуры области.

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В случае доказательства вины, бывшему полицейскому грозит наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.

В ведомстве напомнили, что в соответствии со ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена ​​обвинительным приговором суда.

Как сообщалось, 16 февраля около 19.00 в Броварах Киевской области полецейский, управляя автомобилем "Nissan", совершил наезд на двух пешеходов, которые переходили дорогу на зеленый сигнал светофора. В результате ДТП 28-летний пешеход от полученных травм погиб на месте происшествия. Еще одного 31-летнего мужчину с травмами доставили в больницу.

17 февраля 2020 года по приказу начальника Главного управления полиции Киевщины Андрея Небытова работник полка полиции особого назначения, совершивший ДТП в Броварах, был уволен из НПУ.